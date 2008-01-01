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Февральская радуга в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 10:54 Четверг, 20 февраля



19 февраля в столичном регионе выдалось довольно комфортным. Отмечались продолжительные прояснения на фоне роста атмосферного давления, солнышко периодически слепило глаза, а цвет неба радовал незамутненной лазурью.



Погода не изменила тренду второй декады февраля и поддержала аномально высокие значения температуры, средняя за сутки температура в Москве оказалась выше нормы на 10, 2 градуса. Такие аномалии не проходят бесследно, они оставляют след в климатических справочниках.



В минувшие сутки новый суточный рекорд температуры в столице в первый раз был зафиксирован в начале ночи, когда температура повысилась до 4,5 градуса, оставив далеко позади прежний экстремум, отмечавшийся 95 лет назад, тогда температура повысилась до 3,7 градуса. В середине дня солнышко решило помочь преодолеть ночной рекорд, оно усердно грело до 16 часов, именно в этот срок было зафиксировано очередное рекордное повышение температуры, абсолютный максимум для 19 февраля получил окончательное значение, теперь оно составляет 4,7 градуса.



Дневной прогрев сотворил еще одно "февральское чудо" на просторах Подмосковья: из-за усилившихся температурных контрастов произошла активизация вторичного холодного фронта, который проходил по Подмосковью с запада на восток после 16 часов 19 февраля. Процесс этот был летнего типа: началась конвекция, заклубились кучево-дождевые облака, грянули кратковременные ливни. И все это в конечном итоге было озарено февральской радугой, которая отмечалась местами в Подмосковье после 17 часов 19 февраля. / meteonovosti.ru /



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