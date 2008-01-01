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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:30 Четверг, 20 февраля
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,0..6,4 градуса; Северном 4,4..5,4 градуса, Северо-восточном 4,4..6,1 градуса, Восточном 5,1..5,4 градуса, Юго-восточном 5,5..6,4 градуса, Южном 6,0..7,1 градуса, Юго-западном 5,7..6,7 градуса, Западном 3,4..5,9 градуса, Северо-западном 4,7..5,5 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура 5,2..5,7 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,1..6,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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