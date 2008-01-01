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Праздник в Москве отметится снегом и сильным ветром

ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 20 февраля



погоды в Москве и ее окрестностях. Именно 23 февраля зима предпримет попытку напомнить о себе снегом, мокрым снегом, а местами и метелью.



Такой неприятный сюрприз преподнесет жителям и гостям столицы очередной вихрь из нескончаемой серии атлантических циклонов. Он несколько изменит траекторию движения, внедряясь своей ложбиной вглубь континента. На оси этой барической ложбины 23 февраля окажется столичный регион.



Но в последний рабочий день недели в столичном регионе погода сохранится комфортной, с выраженным весенним оттенком. Атмосферное давление немного подрастет, осадков не ожидается, и за счет солнечного прогрева после полудня может случиться очередной февральский рекорд температуры. Его значение для 21 февраля пока остается за 1976 годом, когда температура выросла до 5,1 градуса.



В субботу ночью в Москве около 0 градусов, по области от -4 до +1 градуса. Днем в столичном регионе уже будет явно сказываться влияние теплого фронта атлантического циклона, начнутся небольшие осадки, усилится юго-западный ветер в порывах до 12-14 м/с, станет понижаться атмосферное давление. В Москве +1..+3, по области от 0 до +4 градусов, что выше нормы на 6-7 градусов.



23 февраля ночью подойдет следующий атмосферный фронт уже с умеренными осадками в виде снега и мокрого снега, который в дневные часы будет переходить в дождь и морось. Атмосферное давление будет стремительно падать, ветер усилится в порывах до 15-17 м/с. И днем будет облачно и сыро, сильный ветер сохранится, атмосферное давление ожидается ниже нормы на 15-17 единиц. Температура воздуха в Москве около +2 градусов, по области от -2 до +3 градусов. Но за счет сильного ветра и высокой влажности будет казаться, что на улице градусов на 5 холоднее.



24 февраля в столичном регионе высотные потоки перейдут на северо-западные, в центр европейской России проникнет холодный воздух с севера. Осадков станет меньше, и немного похолодает. / meteonovosti.ru /



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