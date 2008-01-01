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Новости погоды
Температурный рекорд в Москве готов пасть!
ИА "Метеоновости" / 13:22 Четверг, 20 февраля
В 13 часов 20 февраля на станции ВДНХ температура воздуха повысилась до 5,9 градуса. Солнце, дажет при полупрозрачной облачности, продолжает греть, а это дает надежду, что исторический максимум температуры падет и сегодня!
Самая высокая температура воздуха для 20 февраля пока составляет 6,0 градуса, и принадлежит 1976 году. / meteonovosti.ru /
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