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Сутки продолжался снегопад на севере Казахстана!

ИА "Метеоновости" / 13:48 Четверг, 20 февраля



И он стал рекордным для 19 февраля в столице Казахстана Нур-Султане (прежнее название столицы страны - Астана). За сутки выпало 7,9 мм осадков в эквиваленте жидкой воды (это половина всей месячной февральской нормы). С начала месяца в Нур-Султане выпало уже 34 мм осадков при норме для февраля - 15 мм, что составляет более 200 % от нормы. Прежний рекорд по количеству осадков в Нур-Султане до вчерашних суток принадлежал 19 февраля 1930 года, т.е. он продержался ровно 90 лет. Тогда за сутки суммарное количество осадков составило 7,1 мм.



Примечательно, что снег начался еще вечером 18 февраля и продолжался в Нур-Султане до вечера 19 февраля. Еще и поздним вечером в среду сильный ветер в порывах до 18 м/с поднимал метель.



Причиной столь обильного и продолжительного снегопада в столице страны стали активные атмосферные фронты, следующие по северным областям Казахстана в системе мощного атлантического циклона, который перемещался по северу Западной Сибири.



Сильнее всего снег валил в столице Казахстана ночью 19 февраля, за 12 часов нападало 7 мм осадков в виде снега, сугробы за ночь подросли на 7 см. Всю ночь бушевал сильный ветер, ночью и утром 19 февраля он усиливался в порывах до 20-22 м/с. Сильный ветер сохранялся днем и вечером в среду, ослабевать стихия начала только минувшей ночью. Сугробы в Нур-Султане к утру 20 февраля достигли высоты 36 см.



Новый рекорд количества осадков состоялся 19 февраля и в другом крупном центре Казахстана - Караганде. Там за сутки снегопада выпало 11 мм осадков, за счет сильного прироста к утру 20 февраля высота снега в Караганде увеличилась почти до полуметра, до 49 см. Прежний максимум осадков отмечался в Караганде 19 февраля 2007 года, тогда за сутки выпало 6 мм осадков, т.е. рекорд в этом году был превзойден почти в два раза. / meteonovosti.ru /



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