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Новости погоды


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Температурный рекорд в Москве состоялся


ИА "Метеоновости" / 14:28 Четверг, 20 февраля

  В 14 часов 20 февраля температура воздуха на станции ВДНХ достигла 7,7 градуса. Это выше прежнего рекорда суток на 1,7 градуса! И эта температура воздуха стала самой высокой с начала 2020 года и второй самой высокой за все феврали, начиная с 1879 года.

Абсолютный максимум февраля в Москве составляет 8,3 градуса, и отмечался 27 февраля 1989 года. Устоит ли он сегодня? / meteonovosti.ru /
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