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На юге Западной Сибири февраль "притворился" мартом


ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 20 февраля

  В середине февраля православные отмечали Сретение Господне. У наших предков считалось, что после Сретенья, когда зима встречается с весной, больших холодов не бывает. Раньше это утверждение действовало только для европейской России, а в Сибири и март по праву считался зимним месяцем, не говоря о феврале. Нередко температура воздуха в марте опускалась до -25..-30 градусов. Но зима 2019-2020 годов на территории Сибири демонстрирует, что больших холодов не предвидится. По крайней мере, прогностические модели выдают такие предварительные прогнозы. Сибирский антициклон, который в эту зиму так и не набрал силу, махнув на прощание холодом на юге Западной Сибири, 15-17 февраля в очередной раз сдал свои позиции.

Обширный атлантический циклон, центр, которого смещается вдоль северных границ России, принес потепление и обильные осадки. снег валил на юге западной Сибири и 18 и 19 февраля. Местами высота и без того мощного снежного покрова увеличилась на 5-7 см, например, в Новосибирске стоят сугробы высотой 60 см. Такой снежный покров как раз и свидетельствует о том, что на территории юга Западной Сибири в эту зиму часто гостили циклоны и их атмосферные фронты, прибывавшие с разных сторон.

На ближайшие дни прогнозируется нехарактерно теплая погода: в дневные часы около 0 градусов, а ночью небольшой мороз. Ожидается небольшой снег, днем мокрый снег, возможны гололедные явления.

С большой долей вероятности можно сказать, что март в этом году на юге Западной Сибири будет действительно весенним месяцем. / meteonovosti.ru /
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