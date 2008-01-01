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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 20 февраля



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,0..8,0 градусов; Северном 6,6..7,7 градуса, Северо-восточном 6,1..7,6 градуса, Восточном 7,0..7,2 градуса, Юго-восточном 6,6..7,8 градуса, Южном 6,2..7,8 градуса, Юго-западном 6,4..7,6 градуса, Западном 5,7..7,0 градуса, Северо-западном 6,5..7,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 6,3..6,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 6,1..7,1 градуса, местами усиление ветра в порывах до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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