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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 20 февраля

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,0..8,0 градусов; Северном 6,6..7,7 градуса, Северо-восточном 6,1..7,6 градуса, Восточном 7,0..7,2 градуса, Юго-восточном 6,6..7,8 градуса, Южном 6,2..7,8 градуса, Юго-западном 6,4..7,6 градуса, Западном 5,7..7,0 градуса, Северо-западном 6,5..7,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 6,3..6,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 6,1..7,1 градуса, местами усиление ветра в порывах до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+7
Пт.
21 фев.
+6
Сб.
22 фев.
+3
Вс.
23 фев.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Сарх		 -47
Делянкир

некомфортное место: Аиджал
комфортное место: Майменсингх

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