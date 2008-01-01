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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:17 Пятница, 21 февраля

  В последний день рабочей недели погоду в Москве и области продолжит определять периферия антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице 2..4, по области от -1 до +4 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление немного повысится и в середине дня составит 752 мм рт ст. Относительная влажность около 60-65%.

В столичном регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия: аномально теплая погода при повышенном атмосферном давлении. Такая погода является причиной развития метеопатических реакций у лиц с сосудистыми нарушениями, особенно с явлениями сердечной и легочной недостаточности. Такая не характерная для этого времени погода с частыми перепадами метеопараметров может отрицательно влиять на самочувствие и практически здоровых людей, вызывая у них вегетативные и психоэмоциональные расстройства Помочь организму пережить не комфортную погоду помогут профилактика и лечение имеющихся хронических заболеваний, строгое выполнение рекомендаций врача, различные домашние общеукрепляющие методы, прогулки и дозированные терренкуры, соблюдение режима труда и отдыха. / meteonovosti.ru /
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