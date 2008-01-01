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Атлантические циклоны не оставляют Северную Европу


ИА "Метеоновости" / 10:38 Пятница, 21 февраля

  Северную Европу продолжает сдувать, заливать дождями и засыпать снегом. "Деннис" заканчивает свое существование между Щпицбергеном и Новой Землей, но дело его живет. Атлантика подогнала, как мы и писали накануне, очередной глубокий циклон к Исландии, который закручивая свою спираль, движется на север Скандинавии, разгоняя по пути ветры до штормовых и ураганных.

Над Англией его атмосферный фронт уже разразился обильными осадками, местами выпало до 45 мм, а ветер местами в порывах усиливался до ураганного. На севере Германии порывы ветра достигали 28 м/с, такой же сильный ветер отмечался и в Норвегии. На юге Норвегии, на горном перевале снежная буря намела более метра снега, были заблокированы около 50 автомобилей.

21 февраля атмосферные фронты циклона продолжат утюжить страны Северной Европы и Британские острова.

А 22 февраля подоспеет следующий, еще более злой и активный атлантический циклон, хотя куда уж активнее. Штормовой силы ветер накроет уже и побережье Балтики. Атмосферные фронты циклона принесут осадки и снег не только на север Европы, но и в страны Центральной и Восточной Европы, а также и на северо-запад Европейской России. 23 февраля их влияние скажется в центральные области России.

Многострадальный туманный Альбиона 23 февраля получит небольшую передышку, но сразу после выходных очередной циклон обрушится такими же сильными ветрами и осадками, а к середине новой недели распространит свое влияние и на территорию России.

И не видно конца этой нескончаемой серии циклонов. / meteonovosti.ru /
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