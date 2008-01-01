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Штормовой циклон обрушится на юг Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 11:43 Пятница, 21 февраля



На праздничные выходные активный циклон из Китая резко ухудшит погоду на юге Дальневосточного федерального округа. В связи с этим штормовое предупреждение уже объявлено в Приморском крае: ночью и днем 22 февраля местами пройдут сильные осадки в виде снега, на юге и на побережье с дождем. Днем 22 и ночью 23 февраля на востоке края ожидается очень сильный снег. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями. На побережье возможны порывы ветра до 20-25 м/с.



Штормовой циклон будет смещаться на северо-восток, вдоль Курильской гряды. Днем 22 февраля он начнет оказывать влияние на южную половину Сахалина и южные Курилы, к исходу 23 февраля мощный атмосферный вихрь доберется до юга Камчатского полуострова. Циклону будут сопутствовать сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами с дождем, метель, гололед. Осложнится дорожная обстановка - на дорогах заносы и снежный накат, гололедица. Порывы ветра в некоторых районах могут превысить 30 м/с. / meteonovosti.ru /



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