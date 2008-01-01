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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:27 Пятница, 21 февраля

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6,2..8,0 градуса; Северном 5,3..7,6 градуса, Северо-восточном 5,4..7,5 градуса, Восточном 5,7..6,8 градуса, Юго-восточном 5,1..7,1 градуса, Южном 4,9..7,9 градуса, Юго-западном 5,1..6,9 градуса, Западном 5,0..6,4 градуса, Северо-западном 4,6..6,9 градуса.

В Зеленограде солнечно без осадков, температура 5,3..5,5 градуса. На территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 4,9..6,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+7
Сб.
22 фев.
+5
Вс.
23 фев.
+4
Пн.
24 фев.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Сарх		 -47
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сиалкот

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