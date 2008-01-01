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Погода в Москве стремится к абсолютному максимуму февраля
ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 21 февраля
Мощный вынос атлантического тепла стал причиной многочисленных рекордов температуры воздуха на европейской части России в текущем месяце. В столице 21 февраля четвертый раз перекрывается исторический максимум температуры воздуха. И не исключено, что будет перекрыт и абсолютный максимум месяца.
После морозной ночи, в условиях ясной штилевой погоды, при почти полном отсутствии снежного покрова, температура воздуха в Москве начала "бешено" расти. К 11 утра воздуха на станции ВДНХ прогрелся до 6,3 градуса, и пал прежний рекорд в 5,1 градуса 1976 года.
К 12 часам температура воздуха повысилась до 7,1 градуса. И на этом рост температуры не остановится. Не исключено, что к 15-16 часам температура воздуха достигнет или превысит 8 градусов. Под угрозой абсолютный максимум февраля, который составляет 8,3 градуса, и зафиксирован 27 февраля 1989 года! И это будет рекорд рекордов! / meteonovosti.ru /
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