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Погода в Москве стремится к абсолютному максимуму февраля

ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 21 февраля







После морозной ночи, в условиях ясной штилевой погоды, при почти полном отсутствии снежного покрова, температура воздуха в Москве начала "бешено" расти. К 11 утра воздуха на станции ВДНХ прогрелся до 6,3 градуса, и пал прежний рекорд в 5,1 градуса 1976 года.



К 12 часам температура воздуха повысилась до 7,1 градуса. И на этом рост температуры не остановится. Не исключено, что к 15-16 часам температура воздуха достигнет или превысит 8 градусов. Под угрозой абсолютный максимум февраля, который составляет 8,3 градуса, и зафиксирован 27 февраля 1989 года! И это будет рекорд рекордов! / meteonovosti.ru /



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