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На Ямале и в среднем течении Оби новые рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 12:57 Пятница, 21 февраля



Глубокие и обширные атлантический циклоны, перемещаясь по акваториям арктических морей, несут очень теплый и влажный воздух, сбивая морозы, и повышая температуру до рекордно высоких значений.



Вот и накануне в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах во второй, а кое-где и в третий раз подряд обновились инструментальные наблюдения за погодой.



На Ямале 20 февраля среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 16-18, а местами и более чем на 20 градусов. Среди рекордсменов опять Новый Порт, где температура повысилась до -1.4 градуса, в Надыме зафиксирована оттепель до 0.7, в Тарко-Сале столбик термометра добрался до отметки 1.4 градуса, в Толька до 1.2. К рекордсменам присоединился Тазовский, где новый абсолютный максимум для 20 февраля теперь -1.9, что выше прежнего на два градуса одиннадцатилетней давности.



Среднее течение Оби тоже не обижено рекордами температуры. Накануне среднесуточная температура превысила многолетние значения на 18-20 градусов.



В списке рекордсменов знакомые названия: Саранпауль, где новый абсолютный максимум для 20 февраля 3.1, предыдущий 2.2 градуса наблюдался восемнадцать лет тому назад. В Березово 2.9, что выше прежнего на 2.4 градуса, продержавшегося с 1957 года. В Няксимволе 4.1, предыдущий 1.1 градуса наблюдался более шестидесяти лет тому назад. В населенном пункте Октябрьское 1.6, что выше предыдущего только на 0.6 градуса и тоже более, чем шестидесятилетней давности. / meteonovosti.ru /



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