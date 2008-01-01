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Тепло в Москве и области быстро расправилось со снегом

ИА "Метеоновости" / 13:07 Пятница, 21 февраля



Мощный вынос очень теплого воздуха на Европейскую территорию в течение этого зимнего сезона, обусловила аномально теплую погоду. Ежедневно обновлялись инструментальные наблюдения за погодой. Столичный регион не стал исключением.



В минувший четверг в Можайске воздух прогревался до 7.5 градусов, прежний рекорд 7.1 наблюдался в 1976 году. Уже в который раз обновляется абсолютный максимум температуры и в Коломне, новый для 20 февраля 7.1, что выше предыдущего на 1.5 градуса, почти что сорокапятилетней давности.



Аномально теплая погода обусловила быстрое таяние снега. На сегодняшний день на главной метеостанции Москвы - ВДНХ, высота снежного покрова составляет 2 см. В Подмосковье невысокий снежный покров, до 1 см наблюдается в Клину, а на юго-востоке Подмосковья его и вовсе нет. / meteonovosti.ru /



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