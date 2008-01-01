

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Таймыре не стихают ветры и метели

ИА "Метеоновости" / 13:26 Пятница, 21 февраля



Атлантические циклоны, которые перемещаются по акваториям арктических морей, сеют снегом разной интенсивности и продолжительности, усиливают ветер и метут метелями за Полярным кругом.



Накануне на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ветер усиливался в порывах до 22 м/с, кружила метель. В субботу, усилится влияние атлантического циклона, который и продолжит засыпать небольшим снегом Таймыра, а при ветре в порывах 15-20 м/с местами будут отмечаться метели. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



