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Новости погоды


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На Таймыре не стихают ветры и метели


ИА "Метеоновости" / 13:26 Пятница, 21 февраля

  Атлантические циклоны, которые перемещаются по акваториям арктических морей, сеют снегом разной интенсивности и продолжительности, усиливают ветер и метут метелями за Полярным кругом.

Накануне на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ветер усиливался в порывах до 22 м/с, кружила метель. В субботу, усилится влияние атлантического циклона, который и продолжит засыпать небольшим снегом Таймыра, а при ветре в порывах 15-20 м/с местами будут отмечаться метели. / meteonovosti.ru /
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