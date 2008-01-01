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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:26 Суббота, 22 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 3..5, по области от 1..6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, с порывами 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и Подмосковье температура остается выше климатической нормы, что в сочетании с высокой влажностью и дефицитом кислорода в воздухе обусловит формирование погоды гипоксического типа. Атмосферное давление после кратковременного роста начнет опять понижаться. Четкой связи между резкими, необычными изменениями погодных факторов и что именно она (погода) стала причиной развития острого осложнения болезни, нет. Однако, научными исследованиями доказано, что каждый третий взрослый человек страдает повышенной метеочувствительностью и связывает свое самочувствие, умственную и физическую работоспособность, психологическое состояние с изменениями погодных условий. Не характерная погода для зимы с частыми, междусуточными перепадами метеорологических параметров, негативно сказывается на здоровье, провоцирует сосудистые нарушения, приступы мигрени, нарушения сердечного ритма, приступы стенокардии и "скачки" артериального давления иногда вплоть до гипертонических кризов. Погодообусловленные обострения могут развиваться и у лиц с патологией суставов и органов дыхания (причина - высокая влажность). Помочь организму легче переносить погодные капризы, прежде всего, помогут профилактика и лечение, рекомендованное врачом, поддерживающая терапия - комплекс поливитаминов и растительных адаптогенов, легкие спортивные и двигательные нагрузки на воздухе, успокаивающие средства (валериана, пустырник, мелисса и др.). / meteonovosti.ru /
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