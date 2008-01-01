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Новости погоды


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Тропический шторм "VICKY" угрожает архипелагу Самоа


ИА "Метеоновости" / 10:15 Суббота, 22 февраля

  На юге Тихого океана, у архипелага Самоа, сформировался тропический шторм "VICKY".

В 9 часов по московскому времени он находился в районе с координатами 15,4 градусов южной широты, 170,4 градусов западной долготы, ветер вблизи центра достигает 23 м/с.

В настоящее время он находится к югу от острова Тутуила (Американское Самоа) и продвигается на юго-восток. Скорость ветра превышает 80 км/ч. В Самоа и Американском Самоа действуют предупреждения о сильном ветре и проливных дождях, которые могут спровоцировать наводнения.

В предстоящие сутки, 22 февраля, в 9 часов по московскому времени тропический шторм первой категории "VICKY" ожидается в районе с координатами 17,9 градусов южной широты, 169 градусов западной долготы, ветер вблизи центра 30 м/с. / meteonovosti.ru /
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