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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:43 Суббота, 22 февраля



Сегодня погода останется под влиянием антициклона. Субботнее утро встретило москвичей ясным небом и слабыми морозами. До 9 утра температура сохраняла отрицательные значения, после чего начала повышаться и в 10 часов уже стала +3.5 градусов. Рекорд тепла 22 февраля пока остается в 1990 году. Тогда максимальная температура составила +6.6 градусов, а будет ли сегодня обновлен рекорд, покажет время.



Сильными морозами отметился сегодняшний день в 1912 году. Под утро столбики московских термометров достигли отметки в -29 градусов, что стало рекордом суточного минимума.



Примечателен этот день и в 1977 году. На столицу обрушился сильный снег, выпало 10.5 мм осадков.



В прошлом, 2019 году, в преддверии Дня Защитника Отечества, зима не спешила расстаться с морозами. Под утро температура понизилась до -9.7 градусов, днем было -7.2. Шел снег, а высота сугробов составляла 29 см. / meteonovosti.ru /



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