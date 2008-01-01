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Новости погоды


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Тропический шторм приблизился к российским территориям


ИА "Метеоновости" / 11:27 Суббота, 22 февраля

  В минувшие сутки тропический шторм "VICKY" приблизился к Приморью. В крае он проявил себя сильными осадками в виде дождя и мокрого снега. Местами выпало до 20 мм.

Сегодня циклон, медленно смещаясь на северо-восток, сохранит неблагоприятную погоду в Приморье. В субботу и в ночь на воскресенье в крае сохранятся сильные осадки, на востоке они ожидаются очень сильными. Осадки будут идти преимущественно в виде снега и мокрого снега, на юге чередующиеся с дождем. Ветер на побережье усилится до 19-24 м/с, ожидаются гололедные явления.

Ненастная зона охватит Сахалин и Южные Курилы. На Сахалине пройдет сильный снег, метель, ветер усилится до 15-20 м/с. На юге Курил - сильные осадки в виде дождя и снега и также усиление ветра до 20 м/с.

В последующие дни циклон охватит своим влиянием северные острова Курильской гряды и юг Камчатского края, где пройдут сильные снегопады, метели, усилится ветер.

На следующей недели, несмотря на то, что циклон переберется на акваторию Берингова моря, его влияние на восточном побережье России сохранится и будет проявляться в виде снегопадов, метелей и сильного ветра. / meteonovosti.ru /
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