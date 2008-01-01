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Ухудшение погоды на Европейском юге

ИА "Метеоновости" / 12:04 Суббота, 22 февраля



Южные районы европейской территории в текущем сезоне находятся под неусыпным влиянием циклонических вихрей. Редкий день обходится без осадков. Именно таким он обещает быть и в День Защитника Отечества. Но уже с понедельника погоду испортит очередной циклон. Он сформируется 23 февраля на контрастном атмосферном фронте над Центральной Европой. Будет углубляться и быстро продвигаться на восток. В понедельник его центр ожидается уже над Днепропетровской областью Украины. И в зону влияния циклона попадут южные районы России. В Крыму в понедельник - дождь, мокрый снег, в ночь на вторник осадки могут быть сильными и очень сильными. Ожидается порывистый ветер, гололедные явления, на дорогах - гололедица. В Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае начнутся осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится до 15-20 м/с, в Приазовье, Ростовской области и Краснодарском крае до 23 м/с, на черноморском побережье в районе Анапа-Геленджик порывы до 28 м/с. Ветреная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается и в республиках Северного Кавказа, а также в Ставрополье.



Лишь к середине недели циклон покинет южные районы, перебравшись в Среднее Поволжье. / meteonovosti.ru /



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