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Новости погоды


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Аномальное тепло на севере Сибири


ИА "Метеоновости" / 12:22 Суббота, 22 февраля

  Текущий февраль представляет себя зимним месяцем лишь в Чукотском а.о. Именно в округе за прошедшие дня завершающего зиму месяце температура воздуха оказалась на 2-4 градуса ниже нормы. Соответствует сезону погода в Магаданской области, Камчатском крае и на Сахалине. На остальной территории России, как и в течение всей зимы, сохраняется аномально теплая погода. Самые большие по величине отклонения температуры воздуха от многолетних значений - на севере Сибири. В Ямало-ненецком, Ханты- Мансийском автономных округах, в Туруханском районе, Эвенкии и на Таймыре температура прошедших дней превысила норму на 10-12 градусов.

В Ямало-Ненецком а.о. дневная температура не раз устанавливала новые рекорды. Не стали исключением и прошедшие сутки.

В одном из городов Крайнего Севера, Надыме, 21 февраля она повысилась до +0.2 градусов, оставив предыдущий рекорд, -0.4 градуса, в 2002 году. В населенном пункте Тарко-Сале было еще теплее, +1.4, что также стало рекордом (предыдущий рекорд, -2.0 градусов, отмечался в 1979 году).

Не остался без рекорда и Туруханский район Красноярского края. В городе потеплело до -1.7 градусов, что на 0.6 градусов выше рекорда 1978 года.

Еще выше была температура в южных районах Сибири. В Тюмени она повысилась до 3,7 градусов (предыдущий рекорд, 3,1, остался в 2000 г.). / meteonovosti.ru /
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