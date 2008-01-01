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Новости погоды


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Антициклон принес апрельскую погоду


ИА "Метеоновости" / 13:14 Суббота, 22 февраля

  Антициклон, проходивший по южной половине европейской территории, заглянул ненадолго и в центр России. Вторая половина недели оказалась на редкость теплой с многочисленными температурными рекордами. Они были установлены практически на всей территории Центрального федерального округа. В Костроме, Твери и Переславль-Залесском не устояли даже рекорды февраля 1990 года, который является самым теплым февралем за весь ряд многолетних наблюдений с 1879 года. Причем превышение температуры над прежними рекордами составило от 1 до 4 градусов. Новый суточный максимум для Твери теперь +8.2, для Костромы +6.5, для Переславль- Залесского +7.7 градусов.

В Вязьме, Рязани, Владимире и Туле пали рекорды 2015 года. Новые значения для этих городов теперь составляют +7.4, +6.1, +6.9 и +7.5 градусов соответственно. В Тамбове перекрыт рекорд 1958 годы, новый максимум - +6.4 градуса, в Брянске 1996 года, новый максимум +7.0, в Орле 2002 года, новый максимум 6.4 градуса.

И это не полный список городов-рекордсменов. / meteonovosti.ru /
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