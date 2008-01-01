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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:14 Воскресенье, 23 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. При облачной погоде временами пройдут осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области от -2..+3 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с, с порывами 14-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 733 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столичном регионе влажно-прохладная погода с выраженным дефицитом кислорода в воздухе, атмосферное давление низкое. Большинство здоровых людей практически не чувствительны к изменениям. Однако, метеозависимые люди, как правило, более остро реагируют на любые изменения внешних факторов. Особенно болезненны для них резкие, контрастные смены погодных условий, или же метеоусловий не обычных для данного времени года. Субъективные жалобы: ухудшение самочувствия, беспричинное тревожное состояние, нарушение сна, снижение физической и умственной работоспособности, может очень часто сопровождаться выраженными клиническими проявлениями - повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма и приступы стенокардии, мигрени, нарушения вегетативной нервной системы (неврозы, депрессия и др.). Часто при такой погоде обостряются хронические заболевания суставов и органов дыхания.



Зависимость от погоды снижает качество жизни, поэтому следует повышать толерантность к внешним неблагоприятным воздействиям. Ориентируясь на медико-метеорологические прогнозы погоды, следует более строго выполнять рекомендации врача. Прежде всего, это лечение и профилактика основного заболевания, закаливание и общее укрепление организма, прием поддерживающих препаратов растительного происхождения.



Геомагнитный фон 23 февраля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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