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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:34 Воскресенье, 23 февраля

  День Защитника Отечества введен в России с 1919 года, праздничным днем он стал для россиян с 2002, а вот наблюдения над погодой ведутся с 1879 года.

Сегодня в столице рекордных значений температуры уже не ожидается. Станет прохладнее, да и рекорд слишком высок. Самый теплый сегодняшний день наблюдался в 1998 году. Максимальная температура составила +7.1 градуса, что стало суточным максимумом.

Но случались в этот день и тридцатиградусные морозы. Так, в 1945 году под утро воздух остывал до -30.5 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1919 году, выпало 7.2 мм.

В прошлом году погода в этот день не спешила распрощаться с морозами. Под утро температура понижалась до -11.6 градусов, днем морозы ослабели до -3.9 градусов. В дневные часы прошел небольшой снег, а высота сугробов достигала 27 мм. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Однадатта		 -35
Икалуит

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Джейкобабад

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