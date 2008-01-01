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Москву и область засыпает снегом

ИА "Метеоновости" / 11:07 Воскресенье, 23 февраля



Еще накануне в Москве снега почти не было, аномально высокая температура "съела" те остатки снежного покрова, которые можно было увидеть в укромных уголках.



Но во второй половине ночи 23 февраля с запада, северо-запада к столичному региону подошел атмосферный фронт, а вместе с ним и зона осадков в виде снега. Утро праздничного дня встречает москвичей и гостей столицы белым покрывалом, за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см.



В течение дня московская земля будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. При облачной погоде временами осадки. Наиболее интенсивные будут идти до полудня, а затем они ослабеют. В период с 12 до 15 часов осадки местами могут перейти в фазу дождя.



В 10 часов на главной метеостанции столицы - ВДНХ - было +1 градус. Во второй половине дня температура начнет повышаться и ожидается 1..3, по области от -2 до +3 градусов. В течение дня юго-западный резкий ветер, 7-12 м/с, с порывами 14-17 м/с.



По предварительным расчетам в течение дня может выпасть 1-3 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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