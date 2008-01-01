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Новости погоды
Москва - рекорд, опять рекорд!
ИА "Метеоновости" / 11:46 Воскресенье, 23 февраля
Минувшая суббота порадовала москвичей и гостей столицы по-весеннему солнечной и теплой погодой. Причиной тому антициклон, который раскинулся над Средней полосой Европейской России.
Тепло и солнце внесли новые коррективы в инструментальные наблюдения за погодой в Москве, среднесуточная температура превысила климатическую норму на 8-9 градусов.
В столице температура уже в пятый раз!!!! в феврале достигла рекордных значений. Новый абсолютный максимум для 22 февраля теперь 6.7 градуса, что выше прежнего всего-навсего на 0.1 градуса тридцатилетней давности. / meteonovosti.ru /
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