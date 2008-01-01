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Снежный циклон атакует Курилы и Камчатку

ИА "Метеоновости" / 12:37 Воскресенье, 23 февраля



В минувшую субботу циклон, уроженец Китая, вышел к нашим дальневосточным границам. В сфере его влияния оказался Приморский край. 22 февраля и в ночь на 23 он обрушился сильными осадками в виде снега и мокрого снега количеством до 31 мм, порывы ветра достигали штормовой силы.



В праздничный день циклон переместился на юг Курильской гряды, где уже идут осадки, местами сильные при штормовом ветре.



В начале новой недели циклон переместится на север Курильской гряды. Будут продолжаться снегопады, на севере сильные, поднимется сильная метель, видимость ухудшится до 500 метров и менее, ветер разгонится до штормового, 25-30 м/с, а в ночь на 24 февраля его порывы могут достигнуть ураганной силы, 33-35 м/с. При таких погодных условиях велика вероятность возникновения нештатных ситуаций в системе ЖКХ, связи, возможен рост ДТП на дорогах.



24 февраля циклон охватит своим влиянием и юг Камчатского края. В южной половине снегопады, местами сильные, метели, на юго-западном и юго-восточном побережьях ветер окрепнет в порывах 17-22 м/с. В Петропавловске-Камчатском сильные снегопады и метели при ветре 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /



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