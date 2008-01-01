Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
23 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снежный циклон атакует Курилы и Камчатку


ИА "Метеоновости" / 12:37 Воскресенье, 23 февраля

  В минувшую субботу циклон, уроженец Китая, вышел к нашим дальневосточным границам. В сфере его влияния оказался Приморский край. 22 февраля и в ночь на 23 он обрушился сильными осадками в виде снега и мокрого снега количеством до 31 мм, порывы ветра достигали штормовой силы.

В праздничный день циклон переместился на юг Курильской гряды, где уже идут осадки, местами сильные при штормовом ветре.

В начале новой недели циклон переместится на север Курильской гряды. Будут продолжаться снегопады, на севере сильные, поднимется сильная метель, видимость ухудшится до 500 метров и менее, ветер разгонится до штормового, 25-30 м/с, а в ночь на 24 февраля его порывы могут достигнуть ураганной силы, 33-35 м/с. При таких погодных условиях велика вероятность возникновения нештатных ситуаций в системе ЖКХ, связи, возможен рост ДТП на дорогах.

24 февраля циклон охватит своим влиянием и юг Камчатского края. В южной половине снегопады, местами сильные, метели, на юго-западном и юго-восточном побережьях ветер окрепнет в порывах 17-22 м/с. В Петропавловске-Камчатском сильные снегопады и метели при ветре 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Пн.
24 фев.
+4
Вт.
25 фев.
+2
Ср.
26 фев.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Мунду		 -47
Делянкир

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Динаджпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100