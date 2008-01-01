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Новости погоды


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Северо-запад Европейской России во власти сильных ветров


ИА "Метеоновости" / 13:01 Воскресенье, 23 февраля

  Атлантические циклоны один за другим штурмуют Европейскую территорию и первыми на их пути оказываются северо-западные и западные области. Вот и в минувшую субботу один из плеяды циклонов в Карелии отметился сильными осадками в виде дождя и снега количеством до 21 мм, ветер усиливался в порывах до 22 м/с. Зона ненастной погоды накрыла и Ленинградскую область, где прошел сильный дождь (до 19 мм), ветер разгонялся до 21 м/с.

23 февраля в Санкт-Петербурге местами отмечаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, юго-западный и западный ветер достигает 15-20 м/с, в конце дня в прибрежных районах (Ленинградской области и Ладожского озера) его порывы могут достигнуть штормовой силы, 24 м/с, в восточной части Финского залива 17-22 м/с, высота волн до 3 м. Велика вероятность повышения уровня воды в устье Невы.

В начале новой недели ветер поменяет направление на северо-западное и ослабеет до 15-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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