

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Северо-запад Европейской России во власти сильных ветров

ИА "Метеоновости" / 13:01 Воскресенье, 23 февраля



Атлантические циклоны один за другим штурмуют Европейскую территорию и первыми на их пути оказываются северо-западные и западные области. Вот и в минувшую субботу один из плеяды циклонов в Карелии отметился сильными осадками в виде дождя и снега количеством до 21 мм, ветер усиливался в порывах до 22 м/с. Зона ненастной погоды накрыла и Ленинградскую область, где прошел сильный дождь (до 19 мм), ветер разгонялся до 21 м/с.



23 февраля в Санкт-Петербурге местами отмечаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, юго-западный и западный ветер достигает 15-20 м/с, в конце дня в прибрежных районах (Ленинградской области и Ладожского озера) его порывы могут достигнуть штормовой силы, 24 м/с, в восточной части Финского залива 17-22 м/с, высота волн до 3 м. Велика вероятность повышения уровня воды в устье Невы.



В начале новой недели ветер поменяет направление на северо-западное и ослабеет до 15-17 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



