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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:16 Понедельник, 24 февраля



Циклонический вихрь из Атлантики, перемещаясь по северу ЕТР, по-прежнему будет определять погодные условия и в Московском регионе.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы днём 24 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит 1..3 градуса, по области -2..+3. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферного давление на 15-17 единиц ниже нормального.



На такую погоду негативно могут отреагировать не только метеозависимые люди, но и большинство здоровых. Зависимость от погоды снижает качество жизни, поэтому следует повышать толерантность к внешним неблагоприятным воздействиям. Ориентируясь на медико-метеорологические прогнозы погоды, следует более строго выполнять рекомендации врача. Прежде всего, это лечение и профилактика основного заболевания, закаливание и общее укрепление организма, прием поддерживающих препаратов растительного происхождения.



Геомагнитный фон 24 февраля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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