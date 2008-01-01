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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:16 Понедельник, 24 февраля

  Циклонический вихрь из Атлантики, перемещаясь по северу ЕТР, по-прежнему будет определять погодные условия и в Московском регионе.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы днём 24 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит 1..3 градуса, по области -2..+3. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферного давление на 15-17 единиц ниже нормального.

На такую погоду негативно могут отреагировать не только метеозависимые люди, но и большинство здоровых. Зависимость от погоды снижает качество жизни, поэтому следует повышать толерантность к внешним неблагоприятным воздействиям. Ориентируясь на медико-метеорологические прогнозы погоды, следует более строго выполнять рекомендации врача. Прежде всего, это лечение и профилактика основного заболевания, закаливание и общее укрепление организма, прием поддерживающих препаратов растительного происхождения.

Геомагнитный фон 24 февраля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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