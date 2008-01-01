Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
24 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:04 Понедельник, 24 февраля

  На 24 февраля в народном календаре есть свои приметы: пришел Прохор да Влас - никак скоро весна у нас. Однако эта примета не соответствует погоде. Аномальное тепло прочно обосновалось этой зимой в Москве. Только за февраль обновилось пять рекордов максимальной температуры. Но в этот раз, 24 февраля, рекорд 5.6 градуса останется за 2015 годом.

Крепких морозов, которыми в этом сезоне обделила москвичей зима, тем более не ожидается. Поэтому и суточный абсолютный минимум останется в далеком, революционном, 1917 году со значением -29.1.

Двумя годами раньше, в 1915, в Москве прошли сильные осадки, выпало 10.1 мм при норме в 36 мм.

В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 2.4 градуса. Ночью в Москве подмораживало до -6, а днем температура повысилась до оттепели, до 0.8 градуса, прошел снег, и высота снежного покрова подросла на 3 см и составила 30 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+1
Пн.
24 фев.
+4
Вт.
25 фев.
+2
Ср.
26 фев.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Однадатта		 -36
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Аподака

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100