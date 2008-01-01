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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:04 Понедельник, 24 февраля



На 24 февраля в народном календаре есть свои приметы: пришел Прохор да Влас - никак скоро весна у нас. Однако эта примета не соответствует погоде. Аномальное тепло прочно обосновалось этой зимой в Москве. Только за февраль обновилось пять рекордов максимальной температуры. Но в этот раз, 24 февраля, рекорд 5.6 градуса останется за 2015 годом.



Крепких морозов, которыми в этом сезоне обделила москвичей зима, тем более не ожидается. Поэтому и суточный абсолютный минимум останется в далеком, революционном, 1917 году со значением -29.1.



Двумя годами раньше, в 1915, в Москве прошли сильные осадки, выпало 10.1 мм при норме в 36 мм.



В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 2.4 градуса. Ночью в Москве подмораживало до -6, а днем температура повысилась до оттепели, до 0.8 градуса, прошел снег, и высота снежного покрова подросла на 3 см и составила 30 см. / meteonovosti.ru /



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