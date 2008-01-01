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Санкт-Петербург догнал Москву по рекордам
ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 24 февраля
Аномально теплой погодой удивляет текущий февраль не только москвичей, но и жителей Северной столицы. В Москве один из последних рекордов февраля (пятый по счету) температура установила 22 числа, когда повысилась до +6.7 градусов. А уже 23 февраля к Москве подтянулась и Северная столица. В Санкт-Петербурге потеплело до +5.2 градусов, что на 0.1 градуса выше предыдущего рекорда, установленного, как и в Москве, в 1990 году.
И это также пятый по счету рекорд текущего месяца. Первые четыре обновились 2, 17, 18, и 19 февраля.
В эти дни среднесуточная температура воздуха превышала норму на 8-10 градусов.
На предстоящей неделе не по сезону теплая погода на северо-западе европейской территории, в том числе и в Санкт-Петербурге, сохранится, но отклонение температуры от нормальных значений по величине будет значительно меньше, на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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