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Южный циклон приблизился к Поволжью

ИА "Метеоновости" / 11:09 Понедельник, 24 февраля



В праздничный День Защитника Отечества погода на европейской территории от отдыха отказалась. Повсеместно она была неблагоприятной. И если в северной половине территории она находилась во власти атлантического циклона, то южные территории бороздил южный вихрь.



В ночь на понедельник, приблизившись к Самарской области, он завалил ее снегом. Местами он был сильным, и выпало до 16 мм осадков.



Сегодня и в ближайшие два дня на большей части Приволжского округа будут идти осадки в виде снега и мокрого снега, усиливающийся до 15-20 м/с ветер поднимет метель. В Башкортостане порывы ветра могут достигать 22 м/с). Ожидаются гололедные явления, налипание мокрого снега, снежный накат, заносы на дорогах и гололедица, в Татарстане - сильная. / meteonovosti.ru /



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