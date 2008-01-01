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Новости погоды


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Рекорды температуры за Полярным кругом


ИА "Метеоновости" / 11:40 Понедельник, 24 февраля

  Текущий февраль войдет в историю аномально теплой погодой в северных районах России. Обычно зимой с приполярных районов вглубь материка проникает холодный арктический воздух, но в этом зимнем сезоне такого не случилось. И вместо холода, Арктика пребывает в аномальном тепле.

23 февраля обновились новые температурные рекорды именно в северных районах России. Даже в Заполярье, на острове Диксон, расположенном всего в 2.5 часах лета от Северного Полюса, температура установила рекорд. При среднем максимуме февраля в -21.7 градусов, она составила -1.4 градуса, что на градус выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1945 года. Совсем немного температуре не хватило до абсолютного максимума февраля.

Новые суточные максимумы были зарегистрированы и на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, в поселке Тазовский (-5.6 градусов), а также в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области.

Так в Нарьян-Маре, столице Ненецкого автономного округа, 23 февраля было почти как в Москве, +2 градуса, что стало новым суточным рекордом. / meteonovosti.ru /
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