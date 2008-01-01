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Новости погоды


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Циклон собьет морозы на востоке России


ИА "Метеоновости" / 12:04 Понедельник, 24 февраля

  Бывший тропический шторм "VICKY", перебравшись во внетропическую зону, стал виновником неблагоприятной погоды в прибрежных районах Дальневосточного округа. 23 февраля его центр приблизился к Южным Курилам, а Приморье и Сахалин оказались в тыловой части циклона. Порывы ветра здесь достигали 22-23 м/с, а на Сахалине, вблизи центра циклона, еще шли осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. На юге Курильской гряды ветер усиливался до штормовой силы, до 31 м/с.

Снегопады, метели и продолжительная метель не обошли стороной и юг Камчатского края.

Сегодня циклон переместился на акваторию Тихого океана, но север Курил и юг Камчатского края не остались от него вдалеке. Здесь сохранится снег, местами сильный, метель, усиление ветра более 20 м/с.

Но кроме ненастья циклон несет теплый воздух. И после сильных морозов, наблюдавшихся на восточном побережье Чукотки и Камчатского края, температура заметно повысится. / meteonovosti.ru /
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