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В Москве вновь образовался снежный покров

ИА "Метеоновости" / 13:40 Понедельник, 24 февраля



Февраль текущего зимнего сезона войдет в историю наблюдений над погодой не только температурными рекордами, но и малоснежьем. Самые высокие сугробы февраля отмечались 1 числа, 11 см. И это при норме 33 см. Но даже и этот снег стал постепенно исчезать. А к 22 февраля ни одна из московских метеостанций снежного покрова не зафиксировала. Снег сошел. Исправить такую оплошность поспешил очередной атлантический циклон. Его центр кружил на севером Скандинавского полуострова, но по площади циклон охватил огромную территорию от Баренцева моря до низовья Дона. Под влияние атмосферных фронтов попала и Москва. В ночь на 23 февраля и большую часть дня шли осадки: снег сменялся мокрым снегом, а во второй половине дня и дождем. Подстилающая поверхность вновь покрылась белым покрывалом. И к утру 24 февраля высота снега составила 3 см. / meteonovosti.ru /



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