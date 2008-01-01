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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:54 Вторник, 25 февраля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура днем в Москве 0..+2, по области -3 ..+2 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

В столичном регионе атмосферное давление будет расти, что неблагоприятно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ухудшение самочувствия не исключено как у гипертоников, так и у гопотоников. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах. Влажно-прохладная погода с выраженным дефицитом кислорода в воздухе может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, у которых не исключено возникновение беспричинного тревожного состояния, нарушение сна, снижение физической и умственной работоспособности. Это может сопровождаться выраженными клиническими проявлениями - повышением артериального давления, нарушением сердечного ритма и приступами стенокардии, мигренями, нарушениями вегетативной нервной системы (неврозы, депрессия и др.). Часто при такой погоде обостряются хронические заболевания суставов и органов дыхания.

Зависимость от погоды снижает качество жизни, поэтому следует повышать толерантность к внешним неблагоприятным воздействиям. Ориентируясь на медико-метеорологические прогнозы погоды, следует более строго выполнять рекомендации врача. Прежде всего, это лечение и профилактика основного заболевания, закаливание и общее укрепление организма, прием поддерживающих препаратов растительного происхождения.

Геомагнитный фон 25 февраля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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