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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:49 Вторник, 25 февраля



Аномальное тепло прочно обосновалось этой зимой на московской земле. А ведь были феврали, когда в это время еще трещали тридцатиградусные морозы. А в далеком 1893 году температура в Москве под утро даже преодолела тридцатипятиградусную отметку, остановившись у значения -35.6 градусов. Это стало суточным рекордом для 25 февраля и подобных сюрпризов погода вот уже более 120 лет не преподносила. Зато в этом году максимальная температура зачастую приближалась к теплым рекордам, а пять раз они были обновлены. Но сегодня до рекорда температуре не добраться. Он, со значением +6.5 градусов, останется в 1990 году. Максимум на что способная сегодняшняя температура, это +2 градуса. Сильным снегопадом отметился этот день в 1960 году, выпало почти 10 мм осадков.



В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха была на 1.4 градуса выше нормы. Ночью она недалеко отклонилась от нулевой отметки (+0.3 градуса), днем повысилась до +3 градусов. Шли осадки в виде мокрого снега, и высота сугробов подросла до 30 см. / meteonovosti.ru /



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