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Новости погоды
Передышка в непогоде на Дальнем Востоке
ИА "Метеоновости" / 10:55 Вторник, 25 февраля
Ненастные циклоны на время оставили в покое Дальневосточный округ страны. Южный вихрь, поднимающийся с тропических широт, заполняясь, перебрался на акваторию Тихого океана. Его влияние в прошедшие сутки сказалось лишь на восточном побережье Камчатского и края и Чукотского автономного округа. Порывы ветра здесь достигали 22-27 м/с. Еще один циклон притормозил у Таймыра и стал виновником ветреной погоды на арктическом побережье Якутии, в основном в западных районах. В ближайшие дни он продолжит медленно смещаться на восток и неблагоприятная погода охватит уже всю территорию арктического побережья Якутии. Будет идти снег, при ветре до 30 м/с - метель. Ветреная погода сохранится и на восточном побережье Чукотки.
На остальной территории округа укрепит свои позиции антициклон. Он сведет к минимуму выпадение осадков и существенно не изменит температурный фон. В западной половине округа по-прежнему температура значительно выше нормы (на 12-16 градусов), на востоке - ниже нормы на 1-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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