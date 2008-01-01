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За Полярным кругом ни дня без рекорда

ИА "Метеоновости" / 11:29 Вторник, 25 февраля



Текущий февраль войдет в историю наблюдений над погодой аномальным теплом именно в северных районах России. Обычно зимой с приполярных районов вглубь материка проникает холодный арктический воздух, но в этом зимнем сезоне такого не случилось. И вместо холода, Арктика пребывает в аномальном тепле.



Не стали исключением и прошедшие сутки. 25 февраля обновились новые температурные рекорды именно в северных районах России. Даже в Заполярье, на острове Визе, расположенном на севере Карского моря, температура установила рекорд. В дневные часы она повысилась до -2.7 градусов, что на 0.3 градуса выше рекорда, удерживающегося с 1996 года. Рекордных значений достигла температура и в одном из самых северных населенных пунктов России - в Хатанге, расположенном на востоке Таймыра. Максимальная температура составила -4.8 градусов (предыдущий рекорд, -7.1, удерживался с 1934 года).



Новые суточные максимумы были зарегистрированы и на севере европейской территории. Так в Нарьян-Маре, столице Ненецкого автономного округа, 24 февраля было почти как в Москве, +1.6 градуса, что на 0.1 градуса выше рекорда 1975 года. / meteonovosti.ru /



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