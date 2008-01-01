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Февраль в Москве завершится теплой погодой

ИА "Метеоновости" / 12:12 Вторник, 25 февраля



зима продолжил теплую эстафету своих предшественников. Уже в декабре погода удивила москвичей редким теплом. За весь месяц среднесуточная температура воздуха ни разу не была ниже климатической нормы, а временами положительная аномалия составляла 8-10 градусов. В среднем за месяц при норме -6.1 градуса она оказалась положительной (+0.8). Не отстал от декабря и центральный месяц сезона. И в нем средняя месячная температура стало положительной и это при том, что в январе самая низкая норма из всех месяцев года (-9.3 градуса).



Вступивший в свои права февраль попытался вернуть зиму на Русскую равнину, но хватило его ненадолго. Всего пару ночей в первой декаде месяца морозы усиливались до -10:-15 градусов. Но под натиском атлантического тепла они быстро сошли на нет.



На этой неделе февраль завершает свое шествие. Теплую эстафету он передаст марту.



В ближайшие дни погоду будет определять очередной циклонический вихрь. В среду он из Атлантики переберется в Балтийское море, и на Русскую равнину потянутся атмосферные фронты с ним связанные. В ночные часы в облаках еще будут прояснения, и лишь местами (в основном на западе) покружит небольшой снег. Температура понизится до слабых морозов: в Москве до -2:-4, по области до -5 градусов. Днем, с приближением теплого атмосферного фронта, облачная погода с осадками, которые будут приниматься время от времени. Температура повысится в городе до 1:3, в Подмосковье составит от -2 до +3 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.



В четверг погода останется во власти циклона. Из-за него в течение суток облачно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега и температура почти без суточного хода: ночью от -3 до +2, днем от -2 до +3 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.



В пятницу влияние циклона заметно ослабеет. Небольшие осадки пройдут лишь в отдельных районах, а температура по-прежнему от -3 до +2 ночью и от -2 до +3 градусов в дневные часы.



В субботу и воскресенье, с приходом антициклона, атмосферное давление начнет расти и существенных осадков уже не ожидается. Под утро немного подморозит, до 0:-5 градусов, днем температура близкая к нулю, от -2 до +3 градусов. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.



В среднем такая температура на 4-5 градусов выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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