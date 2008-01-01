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Юг Европейской России: сильные осадки и ветра

ИА "Метеоновости" / 12:51 Вторник, 25 февраля



В минувший понедельник погоду в южных районах европейской территории испортил активный циклон. Он сформировался на активном участке атмосферного фронта в Западной Европе и, углубляясь, начал смещаться на восток. В понедельник его центр находился над южными областями Украины, а ненастная зона распространилась и на европейский юг. В Краснодарском крае прошел сильный дождь, до 41 мм, в Туапсинском районе за 11 часов вылилось 71 мм осадков, порывы ветра достигали 23 м/с. В Крыму также прошли сильные дожди, местами выпало более 20 мм осадков, а ветер в районе Ай-Петри усиливался до 34 м/с. В Ростовской области осадки шли в виде дождя и мокрого снега, местами они были сильными, до 20 мм, ветер усиливался до 21 м/с. В Кабардино-Балкарии (Эльбрусский район, амс Тырныауз) по данным МЧС, сильный ветер, отмечавшийся в период с 15 до 18 часов в двух местах города оборвал ЛЭП, частично сорвал кровли с жилых домов и крышу с газетного киоска. Сильный ветер отмечался в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии (до 24 м/с), в Северной Осетии (до 27 м/с).



Циклон смещается с большими скоростями и в ближайшие сутки переберется на Урал. В среду небольшие осадки пройдут лишь в отдельных районах Ростовской и Волгоградской областей, а также по северу Астраханской области. / meteonovosti.ru /



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