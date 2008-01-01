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Приволжье во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 13:09 Вторник, 25 февраля



Праздничные выходные завершились выходом активного циклона из Европы в южную часть Европейской России. Утром 25 февраля центр атмосферного вихря находился в районе Саратовской области, в ближайшие сутки он будет смещаться на Оренбуржье. Связанная с циклоном зона осадков распространяется на северо-восток по Приволжскому федеральному округу и уже в ближайшие часы доберется до Кировской области и Пермского края. Осадки, местами сильные, выпадают преимущественно мокрым снегом, в некоторых районах дожем или в смешанном фазовом состоянии.



Помимо осадков спутником циклона является порывистый ветер. С 25 на 26 февраля на юге Приволжья ветер будет переходить на северо-западный, возможно усиление в порывах до 15-20 м/с. Преобладающая температура на 25 февраля - около нуля, утром 26 февраля подморозит до -5..-8, на дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /



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