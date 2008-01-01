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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:22 Вторник, 25 февраля

  В 15 часов в Москве ясная солнечная погода без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,7..3,7 градуса; Северном 2,6..3,5 градуса, Северо-восточном 2,3..3,2 градуса, Восточном 2,5..3,2 градуса, Юго-восточном 2,8..3,6 градуса, Южном 2,3..3,6 градуса, Юго-западном 2,2..3,0 градуса, Западном 2,2..3,8 градуса, Северо-западном 2,3..3,6 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 2,3 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,9..3,7 градуса, местами усиление ветра в порывах до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+2
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+3
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+2
Пт.
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+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Дакар		 -50
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Пендра-Роуд

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