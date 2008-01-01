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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:19 Среда, 26 февраля

  В среду столица окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, который связан с мощным североатлантическим циклоном. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 733 мм рт ст. Небо затянется облаками, из которых временами пройдут осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Максимальная температура в столице 1..3, по области от -2 до +3 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Относительная влажность около 80-85%.

В столичном регионе атмосферное давление вновь понизится, влажность воздуха повысится, а температура существенно не изменится, оставаясь выше нормы на 8 градусов. Прежде всего, такая погода неблагоприятна для людей с пониженным артериальным давлением (гипотоников), а также людей, имеющих заболевания органов дыхания. Чаще всего появляется общая слабость, затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, одышка. Особенно остро и болезненно переносят такую погоду люди, имеющие высокое внутричерепное давление. У них обостряются приступы мигрени. Появляется дискомфорт и в пищеварительном тракте. Чтобы себе помочь, необходимо нормализовать собственное артериальное давление, поддержав его на моральном уровне. Можно принять настойку женьшеня, лимонника, элеутерококка. После рабочего дня поможет контрастный душ и соблюдение режима отдыха. / meteonovosti.ru /
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