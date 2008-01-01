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Среда
26 февраля 2020
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:05 Среда, 26 февраля

  Несмотря на небольшое понижение температуры воздуха, как в ночные, так и в дневные часы, ее среднесуточное значение остается выше нормы на 4-5 градусов и соответствует двадцатым числам марта. При таких отклонениях температуры от средних многолетних рекордных значений ей не достичь. Самым теплым сегодняшний день останется в 1990 году, когда 26 февраля температура повысилась до +6 градусов. Февраль 1990 года остается самым теплым за весь ряд многолетних наблюдений, проводимых над погодой с 1879 года. В нем пять раз за месяц максимальная температура воздуха устанавливала рекорды. Да и февраль 2020 года по количеству рекордов от него не отстал, но средняя температура за истекшие дни пока остается ниже.

Случались в конце февраля и тридцатиградусные морозы, а в ночь на 26 февраля 1929 года температура понизилась до -34.3 градусов. И это рекорд, но уже суточного минимума.

Сильным снегопадом отметился этот день в 1993 году, выпало 15.4 мм осадков.

В прошлом, 2019 году, этот день был также не по сезону теплым: ночью +0.7, днем +2.1 градуса. Шли осадки в виде мокрого снега и дождя, и высота сугробов уменьшилась до 28 см. / meteonovosti.ru /
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