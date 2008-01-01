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Ни дня без рекорда

ИА "Метеоновости" / 11:12 Среда, 26 февраля



Нынешняя зима на территории России отличается аномальным теплом. И самые большие положительные аномалии температуры отмечаются в приполярных районах. Так 25 февраля наибольшее количество температурных рекордов наблюдалось на арктическом побережье Таймыра и ряде прилегающих островов, где максимальная температура воздуха превысила многолетние максимумы на 1-2 градуса. Вновь был перекрыт температурный рекорд в Хатанге, где максимальная температура воздуха составила -4,4 градуса ( предыдущий рекорд -9,3 градуса наблюдался в 1993 году).



Не отстает от Таймыра и Якутии, где в городах Оленек, Шелангонцы, Чумпурук, Вилюйск, Олекминск и Исить были перекрыты абсолютные максимумы. На Европейской территории России не устоял рекорд лишь в городе Печора КОМИ), где температура повышалась до +1,4 градуса ( предыдущий многолетний максимум +0,7 градуса был в 2015 году). И в ближайшие сутки на большей части территории России сохранится аномально теплая погода. А самые большие положительные аномалии температура по-прежнему на севере Сибири, Якутии и северо-востоке европейской территории. / meteonovosti.ru /



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