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Новости погоды


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Санкт-Петербург посетит еврозима


ИА "Метеоновости" / 11:18 Среда, 26 февраля

  Жители Северной столицы уже начали забывать, что такое зима. С 9 февраля растаял продержавшийся несколько дней снежный покров. В этот же день среднесуточная температура перешла к положительным значениям и остается таковой до сих пор. По общепринятым метеорологическим правилам это означает, что в Санкт-Петербург пришла климатическая весна, но: Все-таки сбрасывать зиму со счетов еще рано, даже март по климату является зимним месяцем.

Погоду текущего февраля можно назвать "нашествием североатлантических циклонов". Один за другим глубокие и обширные атмосферные вихри смещались с запада на восток вдоль арктического побережья, систематически принося в город на Неве сильный ветер, частые и обильные осадки и не по сезону высокую температуру - в этом месяце зафиксировано уже пять рекордов тепла! Прохождение циклонов нередко сопровождается нагонной волной и подъемом воды в устье Невы до опасных отметок.

В ближайшие дни Санкт-Петербург посетит зима европейского типа. Посодействует её визиту небольшой циклон с центром над югом Швеции, неторопливо смещающийся на восток по Балтийскому морю. Сначала он понизит температуру до слабоморозных значений и переведет осадки в режим "снег", а затем украсит город и область снежным покровом. По прогнозам, визит еврозимы будет недолгим и в первых числах марта завершится очередной оттепелью. / meteonovosti.ru /
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