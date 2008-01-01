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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:37 Среда, 26 февраля
В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,1..2,0 градуса; Северном 0,5..1,4 градуса, Северо-восточном 0,4..1,4 градуса, Восточном 0,4..1,1 градуса, Юго-восточном 0,8..1,3 градуса, Южном 0,4..1,7 градуса, Юго-западном 0,2..1,1 градуса, Западном 0,6..1,4 градуса, Северо-западном 0,8..1,4 градуса.
В Зеленограде слабый снег, температура 0,1..0,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 0,5..1,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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