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Февраль в Москве превысит норму осадков

ИА "Метеоновости" / 13:26 Среда, 26 февраля



дождя.



За первый 25 дней в столице выпало 33,4 мм осадков, или 93% от нормы. Но на этом погода не остановится. Днем в среду в столице начнутся осадки ( снег переходящий в мокрый снег и даже дождь), которые продолжатся в течение суток 27 февраля. По расчетам, за указанный период на город может выпасть 5 -10 мм осадков, если "поднатужится" 28 февраля, то еще 1-2 мм. И месячная норма осадков в феврале будет перевыполнена!



Всего же за зимний период 2019-2020 годов выпадет лишь около 90% от нормы сезона. При этом, снега в столице в феврале совсем мало. Так максимальная его высота отмечалась в первой декаде февраля и оставляла в районе ВДНХ 11 см, а утром 26 февраля на было всего 3 см.



Меньше снега в конце февраля в Москве было только в 2014 году ( на ВДНХ - 1 см). Но в этот год, в отличие от нынешнего, месячная сумма осадков составила 20 мм (56% от нормы). В нынешнем зимнем сезоне осадки в Москве выпадали чаще всего в виде мокрого снега, иногда в виде дождя, реже снега. Положительная температура воздуха и зачастую жидкая фаза осадков не давали снегу надолго задержаться.



Но холодный период в столичном регионе продолжается, и март в Москве никак не обойдется без снежка. Пусть даже кратковременного! / meteonovosti.ru /



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